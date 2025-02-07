Житель Краснодара получил 16 лет за диверсии на железной дороге

Следствие установило, что в октябре 2023 года по указанию неизвестного лица Гладких совершил поджог релейного шкафа. Злоумышленник взломал дверь, облил оборудование бензином и поджег его, полностью уничтожив устройство. Через два месяца подсудимый осуществил аналогичную диверсию.