Под Волгоградом в квартире обнаружили убитыми мужчину и женщину

Вечером 6 февраля в квартире дома на улице Оломоуцкой в городе-спутнике Волгограда были обнаружены тела местного жителя и его знакомой. Предварительные результаты экспертиз говорят о том, что гибель обоих жертв наступила в результате нескольких колото-резаных ранений в различные части тела.