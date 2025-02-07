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Под Волгоградом в квартире обнаружили убитыми мужчину и женщину

В Волжском ведется расследование особо тяжкого преступления.

Вечером 6 февраля в квартире дома на улице Оломоуцкой в городе-спутнике Волгограда были обнаружены тела местного жителя и его знакомой. Предварительные результаты экспертиз говорят о том, что гибель обоих жертв наступила в результате нескольких колото-резаных ранений в различные части тела.

По факту убийства двух лиц возбуждено уголовное дело. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.