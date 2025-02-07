Суд во Франции приговорил к шести годам мошенника Хенди-Фригарда

В 2005 году лондонский суд приговорил Хенди-Фригарда к пожизненному заключению за похищения, обман и кражи. Всего он выманил у женщин более миллиона фунтов стерлингов. Но в 2009 году апелляционный суд отменил его приговор, поскольку психологическое манипулирование или давление в то время не считалось преступлением по британским законам.