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Суд во Франции приговорил к шести годам мошенника Хенди-Фригарда

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Суд во Франции приговорил к шести годам лишения свободы британского мошенника и авантюриста, биография которого стала сюжетом для фильма «Шпион, которого не было», передает агентство Франс Пресс.

Источник: © РИА Новости

Роберт Хенди-Фригард выдавал себя за агента британской спецслужбы MI5, чтобы «завербовать» девушек, с которыми он знакомился. Затем он под разными предлогами выманивал у своих жертв деньги. В фильме «Шпион, которого не было» его роль исполнил актер Джеймс Нортон. Кроме того, судьбе авантюриста посвящен документальный мини-сериал «Самозванцы: в поисках непревзойденного мошенника».

В 2005 году лондонский суд приговорил Хенди-Фригарда к пожизненному заключению за похищения, обман и кражи. Всего он выманил у женщин более миллиона фунтов стерлингов. Но в 2009 году апелляционный суд отменил его приговор, поскольку психологическое манипулирование или давление в то время не считалось преступлением по британским законам.

С 2015 года авантюрист жил под чужим именем в департаменте Крёз в центральной части Франции и занимался разведением биглей.

В августе 2022 году Хенди-Фригард совершил наезд на двух сотрудников жандармерии, которые проверяли законность его питомника.

Хенди-Фригарду удалось бежать до Бельгии, но его арестовали и экстрадировали во Францию, где он находится под стражей с октября 2022 года.

Государственный обвинитель требовала приговорить 53-летнего Хенди-Фригарда к семи годам тюрьмы, заявив, что попытка побега привела к «ужасающей сцене, достойной “Безумного Макса”. Сам подсудимый объяснил свой поступок паникой.