Дело о теракте в «Крокусе» рассмотрит военный суд

«После того, как стороны ознакомятся с материалами уголовного дела, его передадут в прокуратуру для утверждения, а затем оно поступит во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения. Из-за большого количества обвиняемых возможно суд будет проводить выездные заседания в каком-либо ином суде Москвы», — сказал собеседник агентства.