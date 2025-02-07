Дело о теракте в «Крокусе» рассмотрит военный суд

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Дело о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске будет рассмотрено во Втором западном окружном военном суде. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.
«После того, как стороны ознакомятся с материалами уголовного дела, его передадут в прокуратуру для утверждения, а затем оно поступит во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения. Из-за большого количества обвиняемых возможно суд будет проводить выездные заседания в каком-либо ином суде Москвы», — сказал собеседник агентства.
Всего по делу проходят порядка 20 человек. Из них четверо — непосредственные исполнители теракта Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода.