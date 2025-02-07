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Суд в Армении арестовал по подозрению в хулиганстве граждан России и Литвы

Задержанные по подозрению в хулиганстве в метрополитене Еревана арестованы на два месяца.

Суд в Армении постановил арестовать граждан России и Литвы по подозрению в хулиганских действиях, связанных с раскрашиванием вагонов ереванского метро.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел вечером 1 февраля на открытом участке метрополитена. Подозреваемые сорвали стоп-кран, остановив поезд, затем перелезли через ограждение и нанесли краску на вагоны состава.

3 февраля МВД Армении сообщило о задержании четырех граждан России и одного гражданина Литвы на границе с Грузией. Суд избрал в отношении всех пятерых меру пресечения в виде ареста.

Ранее Ленинский райсуд в Курске заочно арестовал журналистов из США Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы.