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Пышногрудая красотка оголилась в Краснодаре и привлекла внимание полиции — видео

Молодая девушка оголила грудь в центре Краснодара, высунувшись из люка автомобиля Mercedes. Откровенный перфоманс запечатлели очевидцы. Произошедшим уже заинтересовалась местная полиция.

Источник: Life.ru

Откровенный перфоманс. Видео © Telegram / Краснодар | Телетайп.

Пресс-служба краевого УМВД сообщила о начале проверки для установления личности водителя и его пассажирки. Первому грозит штраф в размере 2 тысяч рублей за перевозку людей вне кабины. Действия девушки же расценены как мелкое хулиганство. Ей может грозить административная ответственность в виде ареста сроком до 15 суток.

Куда более крупный скандал недавно устроила супруга Канье Уэста Бьянка Цензори. Фотомодель пришла на церемонию вручения премии «Грэмми-2025» в полностью прозрачном платье без нижнего белья.