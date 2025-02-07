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Крупный пожар произошел в сортировочном цехе в Усть-Илимске 7 февраля

Пламя охватило две тысячи квадратов.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Крупный пожар произошел в Усть-Илимске в сортировочном цехе на промплощадке лесопромышленного комплекса ночью 7 февраля 2025. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, пламя охватило две тысячи квадратов.

— Огонь практически удалось потушить, ситуация под контролем, — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, пострадавших нет. На место происшествия выезжали 32 специалиста и девять единиц техники. На данный момент неизвестно, что стало причиной пожара. Во всем предстоит разобраться дознавателям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что маршрутный автобус врезался в фонарный столб возле остановки «Релейный завод» в Иркутске. В салоне авто находилось пять пассажиров. Всем понадобилась медицинская помощь, в том числе водителю.