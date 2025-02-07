Ещё один экс-чиновник из Приморья отправился в колонию строгого режима

В Приморском крае вынесен приговор бывшему руководителю Октябрьского филиала ФГБУ «Управление “Приммелиоводхоз”» Сергею Проскурину. Суд признал его виновным в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий.
По данным пресс-службы Следственного комитета России по Приморскому краю, следователи собрали достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора. Проскурину вменялись преступления по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Первая статья предусматривает ответственность за получение взятки от 200 тысяч рублей, вторая — за действия, явно выходящие за пределы полномочий и причинившие вред интересам службы.
Следствие и суд установили, что с октября 2013 года по май 2020 года Проскурин незаконно сдавал в аренду два помещения, принадлежащие ФГБУ «Приммелиоводхоз», без согласия собственника. За это он получил более 300 тысяч рублей. Кроме того, с мая 2015 года по июнь 2022 года он сдавал в аренду земельный участок для размещения стоянки большегрузного транспорта, за что получил ещё более 400 тысяч рублей.
Telegram-канал «Следком Приморья» сообщил об итогах рассмотрения дела в суде. Суд приговорил Проскурина к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено занимать должности, связанные с организационно-хозяйственной деятельностью, на пять лет. В дополнение к этому суд назначил штраф в размере 1 миллиона 590 тысяч рублей.