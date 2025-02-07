Ещё один экс-чиновник из Приморья отправился в колонию строгого режима

Следствие и суд установили, что с октября 2013 года по май 2020 года Проскурин незаконно сдавал в аренду два помещения, принадлежащие ФГБУ «Приммелиоводхоз», без согласия собственника. За это он получил более 300 тысяч рублей. Кроме того, с мая 2015 года по июнь 2022 года он сдавал в аренду земельный участок для размещения стоянки большегрузного транспорта, за что получил ещё более 400 тысяч рублей.