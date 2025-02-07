Экс-полицейский Исаев обжаловал приговор за участие в терактах

«Жалоба подана в Верховный суд», — сказал собеседник агентства.
В суде уточнили, что жалоба передана военной коллегии и находится на изучении для дальнейшего принятия решения: ее могут отдать на рассмотрение на заседании, либо же вынесут отказ в передаче.
Второй западный военный окружной суд в марте 2023 года приговорил Исаева к пожизненному сроку и лишил бывшего стража порядка звания полковника. Именно такое наказание и запрашивала прокуратура. Гособвинитель просил, чтобы первые пять лет Исаев провел в самых суровых условиях, в тюрьме, а затем «переехал» в колонию особого режима. Суд же назначил весь срок в особом режиме.
Помимо этого, суд взыскал с Исаева 17 миллионов рублей по иску столичного метро, а иски остальных потерпевших — покалеченных пассажиров и родственников убитых — отклонил. Последние просили взыскать с соучастника террористов от 400 тысяч до 600 миллионов рублей.
Приговор был обжалован в Апелляционном военном суде, там Исаеву утвердили пожизненный срок.
Исаев вину не признал. В начале процесса он выражал мнение, что дело было сфабриковано из-за того, что он «хотел посадить главу Кизлярского района».
Как доказало следствие, Исаев состоял в запрещенной исламистской организации «Имарат Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) и предупреждал их о мероприятиях по своей линии. Более того, согласно материалам дела, Исаев лично доставил на автомобиле одну из смертниц с «поясом шахида» на автостанцию в районе Кизляра, откуда она уехала в Москву.
Теракт прогремел в Москве 29 марта 2010 года: смертницы с интервалом менее часа взорвали себя на станциях «Лубянка» и «Парк культуры». Погибли 39 человек, 128 получили ранения различной степени тяжести.
Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова — одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. Он был ликвидирован в 2010 году.
В сентябре 2013 года силовые структуры объявили об уничтожении во время спецоперации главы «Имарата Кавказ» Доку Умарова, который неоднократно брал на себя ответственность за крупные теракты, в том числе за взрывы на «Лубянке» и «Парке культуры».
В феврале 2022 года пожизненный срок получил Магомед Нуров — он, выполняя роль связного, возил членов банды на встречи, где планировались взрывы в метро, и укрывал участников теракта от правоохранительных органов.