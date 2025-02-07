Экс-полицейский Исаев обжаловал приговор за участие в терактах

Второй западный военный окружной суд в марте 2023 года приговорил Исаева к пожизненному сроку и лишил бывшего стража порядка звания полковника. Именно такое наказание и запрашивала прокуратура. Гособвинитель просил, чтобы первые пять лет Исаев провел в самых суровых условиях, в тюрьме, а затем «переехал» в колонию особого режима. Суд же назначил весь срок в особом режиме.