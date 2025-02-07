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Глава Следкома поручил завести уголовное дело после ДТП с маршруткой в Иркутске

Водитель «ГАЗа» врезался в фонарный столб.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с маршрутным автобусом № 56 в Иркутске. Напомним, авария произошла 6 февраля 2025 года возле остановки «Релейный завод».

34-летний водитель «ГАЗа» не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В этот момент в салоне находилось пять пассажиров. Всем им, а также водителю, понадобилась помощь медиков.

В это время в СУ СКР по Иркутской области начали процессуальную проверку. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, ситуация находится под контролем прокуратуры региона.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что крупный пожар произошел в Усть-Илимске в сортировочном цехе на промплощадке лесопромышленного комплекса ночью 7 февраля 2025. Пламя охватило две тысячи квадратов.