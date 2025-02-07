После ЧП с жителем Хабаровского края собак отловят, а деньги проверят

Следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, а также дают правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за безопасность жителей от нападений безнадзорных животных.