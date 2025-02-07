После ЧП с жителем Хабаровского края собак отловят, а деньги проверят

В Хабаровском крае Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, а прокуратура начала проверку.
5 февраля в соцсетях появилась информация о нападении бездомных собак на мужчину в районе улицы Спортивной в поселке Монгохто Ванинского района, к счастью, мужчина не пострадал, сообщает телеграм-канал «Хабаровский следком».
Следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, а также дают правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за безопасность жителей от нападений безнадзорных животных.
Одновременно прокуратура Ванинского района проводит свою проверку, сообщает Прокуратура Хабаровского края.
По предварительным данным, некоторые из участвовавших в нападении собак имели хозяев, но бесконтрольно находились на улице. За нарушение правил содержания домашних животных предусмотрена административная ответственность.
В прокуратуре уточнили, что районная администрация уже организовала мероприятия по отлову собак без владельцев, а надзорное ведомство контролирует этот процесс. Дополнительно проверяется эффективность расходования 288 млн рублей, выделенных правительством Хабаровского края на отлов и содержание бездомных животных.
Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры региона.