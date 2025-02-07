Обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» вынесут приговор в военном суде

Перед тем как попасть на стол к служителям Фемиды, уголовное дело будет передано в Прокуратуру для утверждения. Это произойдёт после ознакомления сторон с материалами.
«Из-за большого количества обвиняемых, возможно, суд будет проводить выездные заседания в каком-либо ином суде Москвы», — рассказали агентству.
Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта. Боевики открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник», а затем подожгли здание. Недавно завершилось предварительное следствие по делу: правоохранительные службы допросили 1700 человек и арестовали 20 фигурантов. Позднее СК РФ окончательно закончил расследование. Стороны уже начали ознакомление с материалами.