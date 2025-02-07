Обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» вынесут приговор в военном суде

Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта. Боевики открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник», а затем подожгли здание. Недавно завершилось предварительное следствие по делу: правоохранительные службы допросили 1700 человек и арестовали 20 фигурантов. Позднее СК РФ окончательно закончил расследование. Стороны уже начали ознакомление с материалами.