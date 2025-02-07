Автомобиль загорелся в Арсеньеве на улице Островского

В Приморье за минувшие сутки произошло 38 пожаров, на 16 из которых были задействованы сотрудники МЧС России. Специалисты тушили пал сухой растительности, баню, автомобиль и многое другое. Погибших и пострадавших нет, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.