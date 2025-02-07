Автомобиль загорелся в Арсеньеве на улице Островского

В Приморье за минувшие сутки произошло 38 пожаров, на 16 из которых были задействованы сотрудники МЧС России. Специалисты тушили пал сухой растительности, баню, автомобиль и многое другое. Погибших и пострадавших нет, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По информации ГУ МЧС России по Приморью, в селе Дубовый ключ Уссурийского ГО загорелся частный дом. Когда пожарные прибыли к месту ЧП, помещение было охвачено огнем, частично обрушилась кровля, а затем огонь перешел на стоящую рядом баню. Площадь возгорания составила около 90 квадратных метров.
Также в минувшие сутки в Арсеньеве на улице Островского загорелся легковой автомобиль, площадь возгорания составила около трех квадратных метров.
Причины обоих пожаров пока неизвестны.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в селе Ясное произошел пожар в частном доме, во время ЧП погиб мужчина, тело которого нашли на диване.