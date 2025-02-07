Ночью в Усть-Илимске сгорел цех лесопромышленного комплекса

Крупный пожар произошёл ночью 7 февраля в Усть-Илимске — там сгорел сортировочный цех лесопромышленного комплекса. Как сообщили в управлении МЧС России, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров.
Тушить огонь отправились 30 сотрудников МЧС, задействовали 8 единиц техники. Они выехали к месту происшествия в половине первого ночи, в половине второго пожар был локализован, а к половине четвёртого утра удалось ликвидировать открытое горение. После этого пожарные продолжили проливать пострадавшую территорию промплощадки.
К счастью, люди во время пожара не пострадали. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.