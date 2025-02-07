В Красноярском крае из-за неправильной эксплуатации печи погиб мужчина

В селе Родники Шарыповского района при пожаре в частном доме погиб мужчина. По предварительным данным МЧС Красноярского края, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация печи.
Огонь на пяти «квадратах» потушили девять сотрудников и три единицы техники.
За прошедшие сутки в нашем регионе специалисты ведомства зафиксировали 14 пожаров. Спасти удалось 28 человек, в том числе детей.
Ранее мы писали, что в Свердловском районе Красноярска проходят профилактические рейды по частному сектору и садовым обществам, где специалисты объясняют, как безопасно пользоваться печами и обогревателями.