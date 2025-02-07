Рецидивист накачался наркотиками и надругался над семилетней девочкой в Петербурге

Как стало известно порталу, 30-летний мужчина обесчестил малышку в компании друга. К счастью, в этот момент в квартире находились ещё два ребёнка, которые услышали крики сестры и позвонили матери. Подоспевшая женщина обнаружила дочь в крови и вызвала скорую. В результате девочку госпитализировали, а насильника задержали. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ещё одного педофила в Петербурге задержали 5 февраля. Мужчина заманивал несовершеннолетних в свой кабинет и предлагал им побаловаться наркотическими веществами, после чего склонял детей к сексу. В отношении него возбудили сразу несколько уголовных дел.