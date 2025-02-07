Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рецидивист накачался наркотиками и надругался над семилетней девочкой в Петербурге

Житель Петербурга надругался над дочкой сожительницы после употребления запрещённых веществ. По данным 78.ru, ранее судимый любитель наркотиков изнасиловал семилетнюю девочку интимной игрушкой. Инцидент произошёл в Красносельском районе города на Неве.

Источник: Life.ru

Как стало известно порталу, 30-летний мужчина обесчестил малышку в компании друга. К счастью, в этот момент в квартире находились ещё два ребёнка, которые услышали крики сестры и позвонили матери. Подоспевшая женщина обнаружила дочь в крови и вызвала скорую. В результате девочку госпитализировали, а насильника задержали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ещё одного педофила в Петербурге задержали 5 февраля. Мужчина заманивал несовершеннолетних в свой кабинет и предлагал им побаловаться наркотическими веществами, после чего склонял детей к сексу. В отношении него возбудили сразу несколько уголовных дел.