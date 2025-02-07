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Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело по ДТП с маршруткой в Иркутске

В результате аварии пострадали шесть человек, включая водителя.

Источник: Krasnoyarskmedia

В Иркутске, 6 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки, в результате которого автомобиль врезался в столб. Глава СК России Александр Быстрыкин, распорядился о возбуждении уголовного дела и проведении процессуальной проверки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СК России.

Напомним, вчера, 6 февраля, появилась информация о том, что водитель маршрутного такси в Иркутске не справился с управлением и столкнулся со столбом. На момент аварии в салоне находились шесть пассажиров, которые также нуждались в медицинском осмотре.

СК