Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело по ДТП с маршруткой в Иркутске

В Иркутске, 6 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки, в результате которого автомобиль врезался в столб. Глава СК России Александр Быстрыкин, распорядился о возбуждении уголовного дела и проведении процессуальной проверки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СК России.
Напомним, вчера, 6 февраля, появилась информация о том, что водитель маршрутного такси в Иркутске не справился с управлением и столкнулся со столбом. На момент аварии в салоне находились шесть пассажиров, которые также нуждались в медицинском осмотре.