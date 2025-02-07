В Омской области нашли живым пропавшего без вести мужчину

Сергей П. ушел из дома в поселке Речном в Омском районе 15 января. Почти месяц его искали волонтеры и близкие. Накануне, 6 февраля, в Таре полицейские обнаружили похожего по приметам мужчину.
Как рассказали оперативники, никаких противоправных действий по отношению к омичу не зафиксировано. Теперь родные уже сами выяснят у пропавшего, почему он столько времени не выходил на связь.
По статистике поискового отряда «Лиза Алерт», в Омской области в зимние периоды теряется около от 60 до 80 человек, летом их число увеличивается вдвое.
Ранее мы писали, что мужчина познакомился на вокзале с омичкой, а на утро проснулся без телефона.