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В Омской области нашли живым пропавшего без вести мужчину

Мужчину искали с 15 января 2025 года.
Источник: Комсомольская правда

Сергей П. ушел из дома в поселке Речном в Омском районе 15 января. Почти месяц его искали волонтеры и близкие. Накануне, 6 февраля, в Таре полицейские обнаружили похожего по приметам мужчину.

Как рассказали оперативники, никаких противоправных действий по отношению к омичу не зафиксировано. Теперь родные уже сами выяснят у пропавшего, почему он столько времени не выходил на связь.

По статистике поискового отряда «Лиза Алерт», в Омской области в зимние периоды теряется около от 60 до 80 человек, летом их число увеличивается вдвое.

Ранее мы писали, что мужчина познакомился на вокзале с омичкой, а на утро проснулся без телефона.