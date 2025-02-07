Защита соучастника Фургала хотела его освобождения от наказания из-за рака

Также сообщается, что суд первой инстанции проверял алиби и версию о непричастности Кадырова к преступлению. В ходе заседания были допрошены сам подсудимый, который отрицал вину, а также его сестра и соседка. В качестве доказательств рассматривались трудовая книжка, личная карточка и сведения из Пенсионного фонда РФ. Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для дальнейшего исследования этих материалов с участием присяжных, поскольку существенные обстоятельства, связанные с событиями дела, установлены не были.