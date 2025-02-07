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Омичка отсудила крупную сумму после столкновения с лошадью

В минувший четверг, 6 февраля 2025 года, пресс-служба Таврического районного суда Омской области обнародовала итоги разбирательства по иску местной жительницы, которая потребовала возмещения материального ущерба после столкновения ее автомобиля с лошадью.

Источник: SuperOmsk.ru

«Истец указала, что М***, управляя автомобилем, принадлежащем истцу на праве собственности, двигаясь по автомобильной дороге Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка со стороны р. п. Нововаршавка в направлении города Омска, допустил наезд на животное (лошадь), которое было оставлено ответчиком (пастухом) без присмотра и находилось на проезжей части дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобилю были причинены механические повреждения», — приводятся некоторые детали случившегося в официальной публикации.

Уточняется, что ремонт гражданка оценила почти в 545 тысяч рублей, присовокупив к сумме требования еще и затраты по составлению этого заключения в 15 тысяч рублей.

Обозначено, что суд рассмотрел дело в отсутствие ответчика, встав на сторону автовладелицы. Ее требования удовлетворены частично, на сумму около 460 тысяч рублей, включая почти 25 тысяч рублей судебных расходов. «Отношение» участников судебного разбирательства к такому вердикту в публикации не озвучено.

Ранее стало известно о передаче в суд уголовного дела по обвинению главы одного из сельских поселений Горьковского района Омской области и его знакомого предпринимателя в избиении односельчанина, поводом для нападения в публикации называлось «поведение» лошадей потерпевшего, якобы вытоптавших поле.