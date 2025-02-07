Омичка отсудила крупную сумму после столкновения с лошадью

«Истец указала, что М***, управляя автомобилем, принадлежащем истцу на праве собственности, двигаясь по автомобильной дороге Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка со стороны р. п. Нововаршавка в направлении города Омска, допустил наезд на животное (лошадь), которое было оставлено ответчиком (пастухом) без присмотра и находилось на проезжей части дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобилю были причинены механические повреждения», — приводятся некоторые детали случившегося в официальной публикации.