Жители Перми жалуются на гуляющую у детского сада свору бродячих собак

Жители Перми жалуются на гуляющую по Орджоникидзевскому району города свору бездомных собак в группе «Подслушано микрорайон Молодёжный, Кислотные дачи Пермь» в соцсети.
Бродячих животных сняли на видео местные жители из окна жилого дома. На кадрах — восемь бегущих рядом животных. Слышен лай. Сначала собаки окружают припаркованный под окнами автомобиль, а затем следуют дальше.
«Вот такая свора собак ходит уже две недели по 2-му микрорайону. Видели их на улице Академика Ведеденеева, улице Лянгасова, в микрорайонах Январский и Кислотные дачи. Каждый день наблюдаю их из окна по улице Качканарской, рядом — детская поликлиника, детский сад, инженерная школа, — написал в соцсети пожелавший остаться анонимным автор видео. — Администрация, как обычно, ничего не знает. Не знает, что весной у собак наступит обострение, и следовало бы усилить меры их отлова».
Автор поста добавил, что у снятых на видео собак точно нет хозяев, а проживают они в заброшенных домах у гаражей по улице Плановой.
В комментариях к сообщению местные жители подтверждают, что действительно уже не в первый раз видели эту группу собак.
«Вчера из детской поликлиники шла, они следом позади тявкали. Душа — в пятки. Одна из них мордой в ногу мне ткнулась. Я спокойненько развернулась и пошла в другую сторону, от греха подальше», — вспоминает пермячка Анна.
«Это стая, и очень опасная. Надо с этим разбираться», — добавляет местная жительница Марина.
Ещё один подписчик группы в соцсети, Дмитрий, утверждает, что эта свора собак давно уже гуляет по району, но никому не вредит.
Видео с гуляющими собаками прокомментировали сотрудники администрации Перми.
«Информацию направили профильным специалистам. Вернемся к вам с ответом до 10 февраля», — сообщили они.