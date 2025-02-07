Жители Перми жалуются на гуляющую у детского сада свору бродячих собак

«Вот такая свора собак ходит уже две недели по 2-му микрорайону. Видели их на улице Академика Ведеденеева, улице Лянгасова, в микрорайонах Январский и Кислотные дачи. Каждый день наблюдаю их из окна по улице Качканарской, рядом — детская поликлиника, детский сад, инженерная школа, — написал в соцсети пожелавший остаться анонимным автор видео. — Администрация, как обычно, ничего не знает. Не знает, что весной у собак наступит обострение, и следовало бы усилить меры их отлова».