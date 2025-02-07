Новосибирец инсценировал суицид с помощью кетчупа

В четверг, 6 февраля 2025 года, спасателям МАСС Новосибирска поступило сообщение — 23-летний парень пытается совершить суицид. Своей супруге он прислал фото «кровавой» комнаты. На деле всё оказалось иначе.
Инцидент произошёл в Первомайском районе. К страшным кадрам новосибирец написал слова прощания. Рассмотрев снимки, специалисты поняли — изображена не кровь, а две большие лужи кетчупа, размазанного по полу.
«Да и при таком объёме потери крови писать прощальные сообщения он уже точно бы не смог», — рассказали в пресс-службе МАСС.
Парень сам открыл спасателям дверь, никаких повреждений у него не обнаружили. Как отметили спасатели, угрозами самоубийства он пытался вернуть супругу. В ситуации теперь разбирается полиция.