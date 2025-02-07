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Чиновник Новосибирской области попал под следствие из-за бродячих собак-убийц

Чиновник обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть 52-летней женщины.

Источник: РИА "Новости"

Чиновник обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть 52-летней женщины.

Чиновник Новосибирской области стал фигурантом следствия из-за халатности, приведшей к гибели женщины, оказавшейся жертвой бродячих собак. На улице Малыгина возле Хилокского рынка она погибла в результате нападения бездомных псов.

Следствие считает, что причиной трагедии стало ненадлежащее исполнение обязанностей районной администрацией. Суд ограничил свободу перемещений обвиняемого, но постановление ещё может быть обжаловано.

Ранее Сиб.фм сообщал, что собаки-убийцы продолжают держать в страхе жителей улицы Малыгина под Новосибирском.