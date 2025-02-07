Житель Башкирии избил свою пожилую мать тростью

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, 24 сентября прошлого года нетрезвый подсудимый во время ссоры с 84-летней матерью начал ей угрожать убийством. Он взял деревянную трость и замахнулся на расстоянии около полуметра над ней, сопровождая действия угрозами: «Ты мне не нужна тут! Убью я тебя!». Женщина очень испугалась за свою жизнь. В тот же день подсудимый нанес своей матери несколько ударов тростью, используемой в качестве оружия, по различным частям тела.