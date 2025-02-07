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Житель Башкирии избил свою пожилую мать тростью

Житель Башкирии избил свою мать тростью. За свое преступление ранее несудимый 64-летний мужчина предстал перед Кушнаренковским районным судом. Ему вменялось совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и угрозы убийством.

Источник: Башинформ

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, 24 сентября прошлого года нетрезвый подсудимый во время ссоры с 84-летней матерью начал ей угрожать убийством. Он взял деревянную трость и замахнулся на расстоянии около полуметра над ней, сопровождая действия угрозами: «Ты мне не нужна тут! Убью я тебя!». Женщина очень испугалась за свою жизнь. В тот же день подсудимый нанес своей матери несколько ударов тростью, используемой в качестве оружия, по различным частям тела.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.