Агрессивного мужчину с ножами задержали в челябинской закусочной

Мужчину с ножами задержали в закусочной на Университетской набережной в Челябинске. В заведение он вломился ночью, сообщили в ЧОП «Варяг».
В магазине сработала охранная сигнализация. Прибывшие сотрудники ЧОП застали незваного гостя на месте происшествия с пакетами еды. При задержании мужчина сопротивлялся и размахивал канцелярским ножом. Позже правоохранители обнаружили у него ещё два ножа.
«Полицейские разбираются в этом деле, а работники торговой точки подсчитывают возможный ущерб», — рассказали в ЧОП.