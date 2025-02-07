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Агрессивного мужчину с ножами задержали в челябинской закусочной

Он вломился в заведение ночью.

Источник: АиФ

Мужчину с ножами задержали в закусочной на Университетской набережной в Челябинске. В заведение он вломился ночью, сообщили в ЧОП «Варяг».

В магазине сработала охранная сигнализация. Прибывшие сотрудники ЧОП застали незваного гостя на месте происшествия с пакетами еды. При задержании мужчина сопротивлялся и размахивал канцелярским ножом. Позже правоохранители обнаружили у него ещё два ножа.

«Полицейские разбираются в этом деле, а работники торговой точки подсчитывают возможный ущерб», — рассказали в ЧОП.