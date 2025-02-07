Агрессивного мужчину с ножами задержали в челябинской закусочной

В магазине сработала охранная сигнализация. Прибывшие сотрудники ЧОП застали незваного гостя на месте происшествия с пакетами еды. При задержании мужчина сопротивлялся и размахивал канцелярским ножом. Позже правоохранители обнаружили у него ещё два ножа.