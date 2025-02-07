В Белебее 54-летний курильщик устроил пожар и оказался в реанимации

В башкирском городе Белебей в пожаре едва не погиб мужчина. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Инцидент случился в жилом доме площадью 80 квадратных метров на улице Новой. Очаг горения был в одной из комнат. Огонь повредил напольное покрытие, прибывшие специалисты МЧС потушили пожар на площади шести квадратных метров.
Огнеборцам удалось спасти 54-летнего мужчину. Его передали медиками, с ожогами головы и кистей рук он был госпитализирован в больницу. В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает все обстоятельства ЧП.
— Не курите в постели. Убедитесь, что потушили сигарету. Место для курения оборудуйте пепельницей. Установите в жилье пожарный извещатель. Громким звуком прибор оповестит о беде, — заявили в экстренной службе.
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