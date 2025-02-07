Обломки военного вертолета Black Hawk подняли из реки

«По словам федеральных чиновников, в четверг со дна реки Потомак были извлечены обломки военного вертолета, столкнувшегося в воздухе с пассажирским самолетом, в результате чего погибли все 67 человек на обоих бортах», — говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что извлеченные обломки будут доставлены в безопасное место, при этом поиски двигателя и хвостового винта вертолета продолжаются.
Ранее в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.