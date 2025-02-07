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Мужчина выпал с третьего этажа и разбился насмерть во Владивостоке

На месте работают следователи.

Источник: Комсомольская правда

Неизвестный мужчина упал из окна третьего этажа жилого дома в районе Красного Знамени во Владивостоке. На месте работают специалисты, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

В пресс-службе УМВД корреспонденту «КП» подтвердили, что местный житель умер сразу. По какой причине мужчина оказался на земле — неизвестно, это выяснят сотрудники спецслужб. Сейчас в деле разбираются следователи, приехали медики.

Подробности происшествия уточняются. Отметим, что рядом с домом находятся школа № 40 и коррекционное образовательное учреждение (по адресу: Красного знамени, 92).

Ранее «КП» писала о студентке таможенной академии, которая погибла во время прохождения практики.

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