Мужчина выпал с третьего этажа и разбился насмерть во Владивостоке

Неизвестный мужчина упал из окна третьего этажа жилого дома в районе Красного Знамени во Владивостоке. На месте работают специалисты, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
В пресс-службе УМВД корреспонденту «КП» подтвердили, что местный житель умер сразу. По какой причине мужчина оказался на земле — неизвестно, это выяснят сотрудники спецслужб. Сейчас в деле разбираются следователи, приехали медики.
Подробности происшествия уточняются. Отметим, что рядом с домом находятся школа № 40 и коррекционное образовательное учреждение (по адресу: Красного знамени, 92).
Ранее «КП» писала о студентке таможенной академии, которая погибла во время прохождения практики.