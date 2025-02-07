Председателя ТСЖ в Прикамье осудили за мошенничество с рабочими местами

Председатель ТСЖ в Пермском крае осуждён за мошенничество с рабочими местами, сообщает СУ СКР региона.
Речь идёт о преступлении, которое случилось в селе Барда. В июне 2022 года председатель правления одного из товариществ собственников жилья обратился в ГКУ «Центр занятости населения» с заявкой на субсидии. Руководитель просил предоставить ему 10 рабочих мест для незанятых граждан по программе снижения напряжённости на рынке труда.
В центре эту заявку одобрили и 3 августа выделили более 600 тысяч рублей из бюджета Пермского края. Эти деньги поступили на счёт ТСЖ, однако мужчина не планировал фактически предоставлять заявленные рабочие места. Полученные деньги председатель присвоил себе.
Факт инцидента следователям СУ СКР региона удалось выявить совместно с сотрудниками ГУ МВД Прикамья. В отношении руководителя было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа в крупном размере».
Суд рассмотрел представленные доказательства и признал жителя Барды виновным. Ему было назначено наказание в виде штрафа. Растраченные деньги он полностью возместил во время следствия.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом инциденте, который случился с руководителем УКС в Барде. Прокуратура обнаружила у директора ведомства личные связи с одним из подрядчиков, с которым управление заключило контракт. Как оказалось, муниципальный служащий занимал у бизнесмена деньги.