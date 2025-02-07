Председателя ТСЖ в Прикамье осудили за мошенничество с рабочими местами

Речь идёт о преступлении, которое случилось в селе Барда. В июне 2022 года председатель правления одного из товариществ собственников жилья обратился в ГКУ «Центр занятости населения» с заявкой на субсидии. Руководитель просил предоставить ему 10 рабочих мест для незанятых граждан по программе снижения напряжённости на рынке труда.