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Обналичивал маткапиталы: в Приморье вынесли приговор участнику организованной группы

В Приморье осудили участника организованной группы по обналичиванию маткапитала.

В Приморье осудили одного из участников организованной группы, которая использовала обманную схему обналичивания материнского капитала. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Находкинский горсуд постановил приговор в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина, действуя в составе ОГ, с 2019-го по 2022-й год подыскивал в Приморье владельцев маткапитала и убеждал их обналичить часть средств. Уверял, что действовать будет законно.

После подсудимый и его подельники заключали с гражданами фиктивные договоры займа с кредитными кооперативами на строительство частного дома на земельных участках в Тверской, Новгородской, Ростовской, Тульской, Волгоградской, Ярославской областях. Хотя строить там дома владельцы сертификатов не собирались.

В подразделения Пенсионного фонда РФ по Москве, Московской и Астраханской областей представили 22 комплекта подложных документов. Полученные от государства деньги поступали на счета кооперативов, а после распределялись между соучастниками.

Таким способом преступники похитили 9,5 миллиона рублей.

На автомобиль и два земельных участка осужденного общей стоимостью 1,7 миллиона рублей наложили арест.

Суд приговорил фигуранта к 5 годам лишения свободы условно и оштрафовал на 600 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела в отношении других соучастников преступления продолжается.