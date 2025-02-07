Обналичивал маткапиталы: в Приморье вынесли приговор участнику организованной группы

После подсудимый и его подельники заключали с гражданами фиктивные договоры займа с кредитными кооперативами на строительство частного дома на земельных участках в Тверской, Новгородской, Ростовской, Тульской, Волгоградской, Ярославской областях. Хотя строить там дома владельцы сертификатов не собирались.