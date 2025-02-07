Из Грузии экстрадировали подозреваемого в мошенничестве казахстанца

Указанное лицо в 2020 году в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания содействия в получении субсидий, завладело денежными средствами 88 жителей области Улытау, причинив им ущерб в совокупности более 30 млн тенге. Двое соучастников уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.