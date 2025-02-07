Ричмонд
+10°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Грузии экстрадировали подозреваемого в мошенничестве казахстанца

АСТАНА, 7 фев — Sputnik. Из Грузии экстрадировали подозреваемого в мошенничестве казахстанца.

Источник: Пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана

Из Тбилиси в Актау мужчину привезли сотрудники Генпрокуратуры и МВД при содействии при содействии посольства Казахстана в Грузии.

Теперь казахстанца намерены привлечь к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества.

Указанное лицо в 2020 году в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания содействия в получении субсидий, завладело денежными средствами 88 жителей области Улытау, причинив им ущерб в совокупности более 30 млн тенге. Двое соучастников уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

сообщили в Генпрокуратуре

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Актау. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.