ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны

По информации ФСБ, во время обысков по местам их проживания силовики изъяли значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи с украинскими кураторами.