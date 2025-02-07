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ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В России задержали четырех женщин — агентов спецслужб Украины, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса, сообщила ФСБ.

Источник: © РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров МО РФ и объектов топливно-энергетического комплекса», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на Украине они прошли спецподготовку.

«В период сотрудничества задержанные на территории Украины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения», — отмечает российская спецслужба.

По информации ФСБ, во время обысков по местам их проживания силовики изъяли значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи с украинскими кураторами.

Спецслужба возбудила уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности.

«От задержанных получены признательные показания. Им грозит наказание до тридцати лет лишения свободы», — отмечает ФСБ.

Спецслужба проводи мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, оказывавших содействие задержанным в осуществлении преступления.