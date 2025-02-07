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В Башкирии ночной пожар уничтожил склад со стройматериалами

9 пропановых и 3 кислородных баллона вытащили сотрудники МЧС России при тушении ночного возгорания в складском здании, где хранились строительные материалы, на улице Салтыкова-Щедрина в Стерлитамаке.

Источник: МЧС по РБ

«В течение 4 минут огнеборцы МЧС России уже были на месте и сразу приступили к тушению. Получив информацию о наличии баллонов внутри здания, сотрудники МЧС России оперативно эвакуировали в безопасную зону 12 баллонов. Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировали на площади 480 кв. м. Распространения огня на соседние здания не допущено», — проинформировали в пресс-службе МЧС по РБ.

В причинах произошедшего будет разбираться дознаватель МЧС России. Предположительно, пожар мог возникнуть из-за неисправности электрооборудования.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

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