В Башкирии ночной пожар уничтожил склад со стройматериалами

«В течение 4 минут огнеборцы МЧС России уже были на месте и сразу приступили к тушению. Получив информацию о наличии баллонов внутри здания, сотрудники МЧС России оперативно эвакуировали в безопасную зону 12 баллонов. Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировали на площади 480 кв. м. Распространения огня на соседние здания не допущено», — проинформировали в пресс-службе МЧС по РБ.