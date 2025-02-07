Студента из Иркутска осудили на девять лет за финансирование терроризма

В Иркутске 20-летнего студента осудили по статьям «Финансирование терроризма» и «Приготовление к участию в деятельности террористической организации». Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Следкоме.
Установлено, что учащийся одного из ВУЗов переводил деньги террористической организации. Помимо этого в марте 2024 он купил билет на самолет, хотел покинуть территорию России и вступить в ряды террористической группировки. Попытка не удалась по независящим от него причинам.
— На основании собранных доказательств суд признал его виновным и вынес приговор — лишение свободы сроком на девять лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Оставшееся время он проведет в колонии строго режима, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
После отбытия наказания виновного вышлют из России. Дальнейший въезд в страну ему будет запрещен.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что исполнителя заказного убийства экс-милиционера осудили в Иркутской области.