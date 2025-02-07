Готовились убивать: ФСБ в Севастополе задержали женщин-агентов Киева

Сообщается, что на территории Украины молодые женщины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА и методам выявления наружного наблюдения.
«В ходе обысков по местам их проживания изъято значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами», — рассказали в центре общественных связей ФСБ.
Отмечается, что женщины не были непосредственно связаны между собой, только две, деятельность которых была пресечена в Ростове-на-Дону, оказались бывшими одноклассницами.
«От задержанных получены признательные показания», — подчеркнули в ФСБ.
В отношении задержанных следственными подразделениями Федеральной службы безопасности возбуждены уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности. Им может грозить до 30 лет лишения свободы по совокупности преступлений.
«Проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, оказывавших им содействие в противоправной деятельности», — уточнили в ведомстве.