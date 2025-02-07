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Готовились убивать: ФСБ в Севастополе задержали женщин-агентов Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех молодых женщин-агентов, завербованных спецслужбами Украины для совершения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Сообщается, что на территории Украины молодые женщины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА и методам выявления наружного наблюдения.

«В ходе обысков по местам их проживания изъято значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами», — рассказали в центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что женщины не были непосредственно связаны между собой, только две, деятельность которых была пресечена в Ростове-на-Дону, оказались бывшими одноклассницами.

«От задержанных получены признательные показания», — подчеркнули в ФСБ.

В отношении задержанных следственными подразделениями Федеральной службы безопасности возбуждены уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности. Им может грозить до 30 лет лишения свободы по совокупности преступлений.

«Проводятся мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, оказывавших им содействие в противоправной деятельности», — уточнили в ведомстве.

ФСБ