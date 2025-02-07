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В УГЗ Уфы сообщили причину инцидента с лифтом в жилом доме

В одном из жилых домов в Зеленой роще в Уфе с высоты сорвался лифт.

Источник: Башинформ

Как сообщается в соцсетях, в этот момент в нем находились три человека. «Башинформу» в пресс-службе управления гражданской защиты города прокомментировали случившееся.

Как отметили в ведомстве, в экстренные службы такая информация не поступала, ее выявили при мониторинге соцсетей.

«Установлено, что лифт остановился на несколько секунд в результате скачка электроэнергии, сработало реле контроля ФАЗ. После корректировки электронного оборудования лифт самостоятельно начал движение до первого этажа. Пассажиры также вышли самостоятельно. В результате инцидента никто не пострадал, обращений в травмпункт не поступало», — проинформировали в УГЗ по Уфе.

Лифт, который обслуживает компания «Южураллифт», работает в штатном режиме.

Между тем, по данному факту следственный отдел по Кировскому району Уфы организовал доследственную проверку.

«Следователям предстоит установить соответствие лифтового оборудования установленным требованиями и нормам, а также проверить частоту и полноту проводимого текущего ремонта и содержания оборудования. По результатам ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», — заявили в ведомстве.