В УГЗ Уфы сообщили причину инцидента с лифтом в жилом доме

«Установлено, что лифт остановился на несколько секунд в результате скачка электроэнергии, сработало реле контроля ФАЗ. После корректировки электронного оборудования лифт самостоятельно начал движение до первого этажа. Пассажиры также вышли самостоятельно. В результате инцидента никто не пострадал, обращений в травмпункт не поступало», — проинформировали в УГЗ по Уфе.