Под Туринском свердловчанка погибла в ДТП после семейной ссоры

В Свердловской области в ночь на 7 февраля произошло смертельное ДТП, в котором погибла 53-летняя женщина. Инцидент случился под Туринском на восьмом километре дороги между селом Городище и деревней Новоселова.
— Автомобиль совершил съезд с проезжей части в левый кювет и наехал на препятствие в виде дерева. Получив тяжелые травмы, женщина скончалась на месте происшествия до прибытия медицинских служб, — передает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.
Предварительно установлено, что водитель выбрала неподходящую скорость, из-за чего и потеряла управление над автомобилем. Отмечается, что погибшая не была пристегнута ремнем безопасности — это усугубило последствия аварии. Известно, что погибшая проживала в Туринском районе, имела пятилетний водительский стаж, за нарушение ПДД не привлекалась.
— Близкие пострадавшей сообщили инспекторам, что незадолго до выезда у женщины произошел семейный конфликт, — отметили в свердловской Госавтоинспекции.
На место смертельной аварии прибыли сотрудники ДПС. В районе происшествия специалисты зафиксировали недостатки содержания дороги — на проезжей части был рыхлый снег. Подрядчик, ответственный за дорогу, получил представление об устранении недостатка.
В связи с трагедией проводится расследование. Предстоит провести ряд экспертиз, в том числе определить, была ли трезва погибшая водитель, когда садилась за руль.