Под Туринском свердловчанка погибла в ДТП после семейной ссоры

Предварительно установлено, что водитель выбрала неподходящую скорость, из-за чего и потеряла управление над автомобилем. Отмечается, что погибшая не была пристегнута ремнем безопасности — это усугубило последствия аварии. Известно, что погибшая проживала в Туринском районе, имела пятилетний водительский стаж, за нарушение ПДД не привлекалась.