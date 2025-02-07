В Самаре в доме на пр. Кирова взорвался газ, эвакуировано 20 жильцов

Подразделения МЧС эвакуировали 20 человек, из них — 8 детей.
«Для тушения пожара привлечены 32 человека и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 человека и 6 единиц техники», — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.
В прокуратуре отметили, что в квартире, где произошел пожар, никто не проживал, собственник установлен, ведутся проверочные мероприятия.
К настоящему времени пожар на площади в 40 кв. метров удалось локализовать. По информации ГУ МЧС, это произошло в 8:11.
Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы.
«Полицейские ППС обеспечивают охрану общественного порядка на месте происшествия. Госавтоинспекция обеспечивает беспрепятственный проезд спецавтотранспорта», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.