Омич на «Тойоте» сбил подростка на пешеходном переходе на Ватутина

Утром в пятницу, 7 февраля, «Тойота» сбила 16-летнюю девочку-подростка на улице Ватутина в Омске. Пострадавшей понадобилась помощь медиков, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.
ДТП произошло около 10:00. По предварительным данным, 53-летний водитель «Тойоты» сбил пешехода на светофоре у дома № 7/В.
Причины и обстоятельства случившегося сотрудники полиции выяснят в ходе проверки.
Ранее «КП Омск» сообщала, что «Лада» сбила пенсионерку на улице Волгоградской. Пожилая женщина переходила проезжую часть в неположенном месте.