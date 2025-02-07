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Омич на «Тойоте» сбил подростка на пешеходном переходе на Ватутина

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

Источник: Комсомольская правда

Утром в пятницу, 7 февраля, «Тойота» сбила 16-летнюю девочку-подростка на улице Ватутина в Омске. Пострадавшей понадобилась помощь медиков, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.

ДТП произошло около 10:00. По предварительным данным, 53-летний водитель «Тойоты» сбил пешехода на светофоре у дома № 7/В.

Причины и обстоятельства случившегося сотрудники полиции выяснят в ходе проверки.

Ранее «КП Омск» сообщала, что «Лада» сбила пенсионерку на улице Волгоградской. Пожилая женщина переходила проезжую часть в неположенном месте.