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На стерлитамакском складе во время пожара едва не случился взрыв

В Стерлитамаке МЧС предотвратило взрыв во время пожара на складе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 7 февраля, в башкирском городе Стерлитамаке произошел пожар на складе. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился на улице Салтыкова-Щедрина, в складском здании, где хранились строительные материалы. На место в течение четырех минут прибыли огнеборцы МЧС. Узнав о баллонах (девяти пропановых и трех кислородных) внутри здания, специалисты эвакуировали их в безопасную зону.

К счастью, никто не пострадал. Открытое горение удалось ликвидировать к утру на площади 480 квадратных метров, распространение огня на соседние здания получилось не допустить.

В причинах ЧП будет разбираться дознаватель МЧС. Предположительно, все могло произойти из-за неисправности электрооборудования.

— Не забывайте выключать электроприборы из розетки, если уходишь из дома или офиса. Следите за исправностью проводов, не допускайте их пережима или контакта горячими материалами. Соблюдай правила эксплуатации электрооборудования, — призвали в экстренной службе.

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