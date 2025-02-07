Полиция накрыла подпольное казино в Петроградском районе Петербурга

Игроки обошлись профилактической беседой, однако сотрудников игорного заведения попросили задержаться. К слову, ими оказались две женщины в возрасте 22 и 39 лет, а также 29-летний мужчина. Их допросили. По делу они проходят в качестве подозреваемых. Сейчас полицейские устанавливают масштабы незаконного бизнеса. Расследование продолжается.