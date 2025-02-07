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Полиция накрыла подпольное казино в Петроградском районе Петербурга

Незаконный бизнес ликвидировали в Северной столице.

Источник: Комсомольская правда

Полиция накрыла подпольное казино в доме 3 на Лахтинской улице. Там обнаружили восемь игровых автоматов и 15 компьютеров. Когда правоохранители приехали в заведение, там развлекались трое игроков, за которыми приглядывали трое администраторов. О подробностях ликвидации незаконного бизнеса сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— Всех присутствующих в нелегальном казино задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. В итоге было возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 171.2 УК РФ («Незаконная организация игорной деятельности»), — рассказали в ведомстве.

Игроки обошлись профилактической беседой, однако сотрудников игорного заведения попросили задержаться. К слову, ими оказались две женщины в возрасте 22 и 39 лет, а также 29-летний мужчина. Их допросили. По делу они проходят в качестве подозреваемых. Сейчас полицейские устанавливают масштабы незаконного бизнеса. Расследование продолжается.