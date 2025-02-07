В Приангарье за террористическую деятельность осудили студента

Юноша регулярно переводил деньги на счета одной из международных террористических организаций, а в марте 2024 года сам решил вступить в её ряды. Для этого он получил инструкцию о необходимых мерах конспирации при пересечении границы РФ и купил билеты в Афганистан. Попытка вступления в запрещённую на территории России организацию провалилась по независящим от обвиняемого причинам.