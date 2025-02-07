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В Приангарье за террористическую деятельность осудили студента

20-летнего студента одного из вузов Иркутска осудили за финансирование терроризма и подготовку к участию в деятельности террористической организации.

Источник: Следственный комитет РФ

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Незаконная деятельность осуждённого пресечена сотрудниками УФСБ России по Иркутской области и УФСБ России по Красноярскому краю.

Юноша регулярно переводил деньги на счета одной из международных террористических организаций, а в марте 2024 года сам решил вступить в её ряды. Для этого он получил инструкцию о необходимых мерах конспирации при пересечении границы РФ и купил билеты в Афганистан. Попытка вступления в запрещённую на территории России организацию провалилась по независящим от обвиняемого причинам.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Первые три года юноша проведёт в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима. А после отбытия наказания его принудительно вышлют за пределы РФ с пожизненным запретом на въезд.