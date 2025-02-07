В Приангарье за террористическую деятельность осудили студента

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Незаконная деятельность осуждённого пресечена сотрудниками УФСБ России по Иркутской области и УФСБ России по Красноярскому краю.
Юноша регулярно переводил деньги на счета одной из международных террористических организаций, а в марте 2024 года сам решил вступить в её ряды. Для этого он получил инструкцию о необходимых мерах конспирации при пересечении границы РФ и купил билеты в Афганистан. Попытка вступления в запрещённую на территории России организацию провалилась по независящим от обвиняемого причинам.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Первые три года юноша проведёт в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима. А после отбытия наказания его принудительно вышлют за пределы РФ с пожизненным запретом на въезд.