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Задержанная в Ростове-на-Дону женщина-агент СБУ готовила теракт против чиновника

Агент Службы безопасности Украины, задержанная в Ростове-на-Дону, планировала теракт в отношении чиновника. Соответствующее признание она сделала на допросе, кадры опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По словам задержанной, в январе, после того как было установлено транспортное средство должностного лица, она получила задание от куратора приобрести компоненты взрывного устройства для дальнейшего подрыва автомобиля.

Сегодня утром ЦОС ФСБ сообщил о задержании четырех женщин-агентов украинских спецслужб.

Задержания прошли в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону.

По данным контрразведки, агенты прошли обучение на Украине навыкам обращения с оружием, подрывному делу и управлению дронами.

В их отношении возбудили уголовные дела, по совокупности преступлений им может грозить до 30 лет тюрьмы.