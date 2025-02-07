Задержанная в Ростове-на-Дону женщина-агент СБУ готовила теракт против чиновника

По словам задержанной, в январе, после того как было установлено транспортное средство должностного лица, она получила задание от куратора приобрести компоненты взрывного устройства для дальнейшего подрыва автомобиля.
Сегодня утром ЦОС ФСБ сообщил о задержании четырех женщин-агентов украинских спецслужб.
Задержания прошли в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону.
По данным контрразведки, агенты прошли обучение на Украине навыкам обращения с оружием, подрывному делу и управлению дронами.
В их отношении возбудили уголовные дела, по совокупности преступлений им может грозить до 30 лет тюрьмы.