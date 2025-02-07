Суд постановил вернуть орден историку Соколову, убившему аспирантку

«Мобильные телефоны “Honor” и “Asus”, системный блок в корпусе черно-серого цвета, свидетельство ордена почетного легиона, орден почетного легиона, принадлежащие ФИО2, вернуть законному владельцу или иному лицу с письменного согласия последнего», — указано в документе.
Кроме того, суд постановил уничтожить изъятое у Соколова оружие и патроны.
Октябрьский районный суд Петербурга 25 декабря 2020 года приговорил Соколова к 12,5 года лишения свободы по обвинению в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 63-летний Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.
Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
Орден Почетного легиона — французский национальный орден, являющийся высшим знаком отличия, почета и признания особых заслуг. Он был учрежден Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру ордена Святого Людовика. Орденом отмечаются самые выдающиеся заслуги перед Францией.