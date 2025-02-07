Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии в ДТП с двумя пьяными водителями погиб подросток

В ночном ДТП с двумя пьяными водителями в Белорецке погиб 16-летний пассажир Hyundai Creta. Как информировал «Башинформ», лоб в лоб столкнулись Ford Mustang и Hyundai Creta. Освидетельствование водителей показало, что они оба были в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: ГАИ РБ

«Стоит отметить, что 31-летний водитель Ford в прошлом году привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 150 раз. Второй 22-летний водитель Hyundai в 2022 году был лишён водительских прав за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», — сообщили подробности в пресс-службе ГАИ РБ.

По факту аварии возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ за нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Водителя Ford задержали.