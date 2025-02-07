В Башкирии в ДТП с двумя пьяными водителями погиб подросток

«Стоит отметить, что 31-летний водитель Ford в прошлом году привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 150 раз. Второй 22-летний водитель Hyundai в 2022 году был лишён водительских прав за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», — сообщили подробности в пресс-службе ГАИ РБ.