В Башкирии в ДТП с двумя пьяными водителями погиб подросток

«Стоит отметить, что 31-летний водитель Ford в прошлом году привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 150 раз. Второй 22-летний водитель Hyundai в 2022 году был лишён водительских прав за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», — сообщили подробности в пресс-службе ГАИ РБ.
По факту аварии возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ за нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Водителя Ford задержали.