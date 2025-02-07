Внучка убитого экс-главы Самары имела задолженности по кредитам

Расследование убийства Виктора Тархова и его жены Натальи взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. В преступлении подозревается внучка погибших Екатерина Тархова-Бельская. Ее задержали и арестовали. Подозреваемая жила в соседних домах с бабушкой и дедушкой на одной улице. У нее остался шестилетний сын, а мать находится в колонии за вымогательство 200 млн руб. у депутата губдумы Александра Милеева.