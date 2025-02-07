Женщины-агенты СБУ рассказали, что им пообещали за совершение терактов

В Ростове-на-Дону были задержаны две женщины. Одна из них, судя по опубликованным кадрам ФСБ, работала бариста в кофейне. Ее взяли на рабочем месте.
На допросе женщины рассказали, что были завербованы СБУ. Они должны были собирать данные о высших должностных лицах министерства обороны России, высокопоставленных чиновниках и их семьях.
Результаты слежки, фото и видео они передавали в Киев посредством мессенджера Telegram, рассказала одна из задержанных.
По словам другой, компоненты для изготовления взрывного устройства они покупали в торговых точках Ростова-на- Дону, в маркетплейсах и забирали из тайников.
Как рассказали женщины на допросе, за выполнение поставленных задач кураторы переводили нам денежное вознаграждение в виде криптовалюты. После совершения подрыва автомобиля их обещали вывезти на территорию Европы.
Еще одна задержанная рассказала, что работала под псевдонимом «Леся». В качестве аванса она получила 1000 долларов. После совершения теракта в Севастополе она должна была уехать в Сочи, оттуда — в Турцию, далее на Украину. Куратор обещал ей «хорошую жизнь».