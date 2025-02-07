Женщины-агенты СБУ рассказали, что им пообещали за совершение терактов

Еще одна задержанная рассказала, что работала под псевдонимом «Леся». В качестве аванса она получила 1000 долларов. После совершения теракта в Севастополе она должна была уехать в Сочи, оттуда — в Турцию, далее на Украину. Куратор обещал ей «хорошую жизнь».