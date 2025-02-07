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СКР возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в Камской долине

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели при пожаре в микрорайоне Камская долина Перми четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что 7 февраля 2025 года в одном из частных домов по Болотной улице произошел пожар. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух взрослых и одного малолетнего ребенка. Еще одна малолетняя девочка скончалась в машине скорой медицинской помощи.

Следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы, по результатам которых будут установлены причины пожара и гибели людей. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле руководителя СУ СКР Дениса Головкина.

несчастный случай
пожары