СКР возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в Камской долине

Предварительно установлено, что 7 февраля 2025 года в одном из частных домов по Болотной улице произошел пожар. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух взрослых и одного малолетнего ребенка. Еще одна малолетняя девочка скончалась в машине скорой медицинской помощи.