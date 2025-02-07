В заповеднике «Утриш» не нашли пятен мазута

В Краснодарском крае проверили состояние заповедника «Утриш». Волонтеры беспокоились, что на территории есть пятна мазута. А птицы гибнут от нефтепродуктов.
Директор заповедника Ольга Шваб, в свою очередь, сообщила, что природная территория не загрязнена мазутом.
Депутат Госдумы от Кубани Дмитрий Гусев обратился к министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову и попросил разобраться в ситуации. На территории заповедника организовали проверку. В том числе привлекли природоохранную прокуратуру и экологов.
Проверка показала, что в заповеднике мазута нет. Пернатые от нефтепродуктов не пострадали.
«Могу сказать с уверенностью, что переживать нет причин — все чисто. Сотрудники заповедника рассказали, что во время крушения танкеров нефтепродукты унесло течением в другую сторону. Так что наш “Утриш” не пострадал. Птички в безопасности. Огромное спасибо всем, кто наблюдает и переживает», — сказал Дмитрий Гусев.