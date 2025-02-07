В заповеднике «Утриш» не нашли пятен мазута

«Могу сказать с уверенностью, что переживать нет причин — все чисто. Сотрудники заповедника рассказали, что во время крушения танкеров нефтепродукты унесло течением в другую сторону. Так что наш “Утриш” не пострадал. Птички в безопасности. Огромное спасибо всем, кто наблюдает и переживает», — сказал Дмитрий Гусев.