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В заповеднике «Утриш» не нашли пятен мазута

Состояние заповедника «Утриш» проверили на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае проверили состояние заповедника «Утриш». Волонтеры беспокоились, что на территории есть пятна мазута. А птицы гибнут от нефтепродуктов.

Директор заповедника Ольга Шваб, в свою очередь, сообщила, что природная территория не загрязнена мазутом.

Депутат Госдумы от Кубани Дмитрий Гусев обратился к министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову и попросил разобраться в ситуации. На территории заповедника организовали проверку. В том числе привлекли природоохранную прокуратуру и экологов.

Проверка показала, что в заповеднике мазута нет. Пернатые от нефтепродуктов не пострадали.

«Могу сказать с уверенностью, что переживать нет причин — все чисто. Сотрудники заповедника рассказали, что во время крушения танкеров нефтепродукты унесло течением в другую сторону. Так что наш “Утриш” не пострадал. Птички в безопасности. Огромное спасибо всем, кто наблюдает и переживает», — сказал Дмитрий Гусев.

экология