Многодетная семья чуть не погибла при пожаре в Нижегородской области

Об этом сообщили в региональном МЧС. На момент возгорания в помещении находились четверо детей. Им удалось самостоятельно выбраться до прибытия спасателей. Пожар распространился на площади 80 квадратных метров, но огнеборцы оперативно справились с огнем.
По информации МЧС, никто не пострадал. На месте работали 12 сотрудников экстренных служб и 4 единицы техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
Ранее сообщалось, что в Арзамасе сгорел дом семьи с пятью детьми. Городские власти предоставили семье временное жилье в общежитии. Кроме того, погорельцам будет оказана материальная помощь.