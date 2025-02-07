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Многодетная семья чуть не погибла при пожаре в Нижегородской области

В деревне Тяпино Гагинского округа загорелся жилой дом, в котором проживала многодетная семья.

Источник: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Об этом сообщили в региональном МЧС. На момент возгорания в помещении находились четверо детей. Им удалось самостоятельно выбраться до прибытия спасателей. Пожар распространился на площади 80 квадратных метров, но огнеборцы оперативно справились с огнем.

По информации МЧС, никто не пострадал. На месте работали 12 сотрудников экстренных служб и 4 единицы техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе сгорел дом семьи с пятью детьми. Городские власти предоставили семье временное жилье в общежитии. Кроме того, погорельцам будет оказана материальная помощь.

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